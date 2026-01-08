Avukata Yönelik Şiddete Son Çağrısı - Son Dakika
Avukata Yönelik Şiddete Son Çağrısı

08.01.2026 17:26
Samsun'da avukat Zekeriya Polat'ın öldürülmesi sonrası somut adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun Kamu Avukatları Komisyonu Başkanı Seda Üstün, Sosyal Güvenlik Kurumu avukatı Zekeriya Polat'ın görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin "göz ardı edilen risklerin ve görmezden gelinen sorumlulukların bir sonucu olduğunu" ifade ederek, "Avukatlara yönelik şiddetin sıradanlaştığı, faillerin cezasızlık algısıyla cesaretlendirildiği bu tablo karşısında artık vakit kaybetmeden somut adımlar atılmalıdır" dedi.

Yalova Barosu'na kayıtlı avukat Zekeriya Polat'ın görevini yaptığı sırada öldürülmesine ilişkin Samsun'da basın toplantısı yapıldı. Samsun Kamu Avukatları Komisyonu Başkanı Seda Üstün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Avukat Zekeriya Polat, yalnızca görevini yaptığı için maruz kaldığı silahlı saldırı sonucu, maalesef hayatını kaybetmiştir. Üzgün ve öfkeliyiz. Avukat dosyanın tarafı değildir. Avukat karar veren makam değildir. Avukat yalnızca savunmayı ve hukuku temsil eder. Dosyanın tarafı olmayan bir avukatın, sırf görevini yaptığı için öldürülmesi; yalnızca bir meslektaşımıza değil, savunma hakkına ve adil yargılanma ilkesine yönelmiş açık bir saldırıdır. Avukatın susturulması, hak arama özgürlüğünün susturulmasıdır. Savunmayı koruyamayan bir düzen, hukuku koruyamaz.

"Avukata Yönelik Şiddet İzleme Merkezi derhal kurulmalıdır"

Zekeriya Polat'ın öldürülmesi, göz ardı edilen risklerin ve görmezden gelinen sorumlulukların bir sonucudur. Avukatlara yönelik şiddetin sıradanlaştığı, faillerin cezasızlık algısıyla cesaretlendirildiği bu tablo karşısında, artık zaman kaybedilmeden somut adımlar atılmalıdır. Bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması ve benzer olayların önüne geçecek etkin ve kalıcı önlemlerin derhal hayata geçirilmesi zorunludur. İnfaz yasası ivedilikle değiştirilmelidir. Cezalarda gerçek anlamda caydırıcılık sağlanmalıdır. Avukatlara yönelik şiddete karşı önleyici tedbirler hayata geçirilmelidir. Kamu kurumlarında görev yapan avukatlar için etkin koruma protokolleri uygulanmalıdır. Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Avukata Yönelik Şiddet İzleme Merkezi derhal kurulmalıdır."

Kaynak: ANKA

