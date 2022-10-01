Avukatı bıçaklayan sanığa 4 suçtan 14 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Avukatı bıçaklayan sanığa 4 suçtan 14 yıla kadar hapis istemi

01.10.2022 11:17
Avukatı bıçaklayan sanığa 4 suçtan 14 yıla kadar hapis istemi

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, ara buluculuk görüşmeleri sırasında avukat Savaş Ünlü'yü (42) bıçaklayarak yaralayan tutuklu sanık Ersoy K. hakkında, 4 farklı suçtan 1 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istendi.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, ara buluculuk görüşmeleri sırasında avukat Savaş Ünlü'yü (42) bıçaklayarak yaralayan tutuklu sanık Ersoy K. hakkında, 4 farklı suçtan 1 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, 12 Ağustos'ta, Gevhernesibe Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki ara buluculuk ofisinde meydana geldi. İddiaya göre, kooperatif alacağı görüşmeleri sırasında ara buluculuk yapan avukat Savaş Ünlü ile Ersoy K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ersoy K., üzerindeki bıçakla Ünlü'yü sol kolundan yaralayıp, kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünlü, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri, kaçan Ersoy K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ersoy K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

4 FARKLI SUÇTAN İDDİANAMEAvukat Savaş Ünlü'nün şikayeti sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Kayseri 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Ersoy K. hakkında 'kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'mala zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar, 'tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'hakaret' suçundan ise 1 yıldan ile 2 yıla kadar olmak üzere toplam 14 yıla kadar hapis cezası istendi.'O SÖZÜ DUYUNCA KAÇTIM'

İddianamede ifadesine de yer verilen Ersoy K., "Kendisiyle tartıştık. 3 defa elini beline attı. Silah çekecek zannettim. Silahı göremedim. Ben de cebimden anahtarlığımı çıkardım. Anahtarlıkta yer alan çakımı çıkardım ama açmadım. Silahı çıkarmayınca ben de çakıyı cebime koydum sonra birbirimize sarılı şekilde tartışmaya başladık. Kavga ederken, avukatın masasına birlikte düştük. Dışarı çıktılar sonra tanımadığım 3 kişi bizi ayırdı. Avukat, 'Ne kadar adam varsa getirin' dedi. O sözü duyunca kaçtım" dedi.


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Kaynak: DHA

Atatürk Bulvarı, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukatı bıçaklayan sanığa 4 suçtan 14 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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