Avukatın Ölümüne Sebep Olan Sürücü Serbest

İzmir'in Ödemiş ilçesinde avukatın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ocaklı Mahallesi yakınlarında dün yolun karşısına geçmeye çalışan avukat Taylan Hallıoğlu'na (38) çarparak ölümüne neden olan sürücü B.Y'nin (52) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün B.Y. idaresindeki 35 MCC 08 plakalı otomobil, Ocaklı Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan avukat Taylan Hallıoğlu'na çarpmış, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hallıoğlu hayatını kaybetmişti.
