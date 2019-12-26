Adana Barosu tarafından, "Avukatlık muhasebe uygulamaları, e-uygulamalar, e-serbest meslek makbuzu" konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.



Baro Başkanı Veli Küçük, Mahmut Esat Bozkurt avukatlar salonunda yapılan seminerin açılışında 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle elektronik makbuz ve e-uygulamanın uygulamaya konulacağını hatırlattı.

Küçük, "Teknolojinin yoğun kullanıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Teknolojiyi takip etmenin ve sürekli kendimizi yenilemenin gerekli olduğuna inanıyorum. Paylaşılan bilgileri vergi hukuk komisyonumuz eliyle kitapçık olarak hazırlamayı planlıyoruz." dedi.

Adana Mali Müşavirler Odası Başkanı Güney Yılmaz da yaptığı konuşmada yakın zamanda alışık olunan bazı uygulamaların değişeceğini belirterek, "Yani evrak düzenleme işi ortadan kalkacak. Bütün takip ve denetim süreçleri elektronik ortamda yapılacağı için bu sistemi iyi anlamamız ve öğrenmemiz gerekecektir." diye konuştu.

Seminerde Yılmaz ve Mali Müşavir Adem Eliş. katılımcı avukatlara sunum yaptı.