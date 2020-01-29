Avustralya Açık'ta Rafael Nadal, 4 saat sonunda Thiem'e elendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Avustralya Açık'ta Rafael Nadal, 4 saat sonunda Thiem'e elendi - Son Dakika Spor

Avustralya Açık'ta Rafael Nadal, 4 saat sonunda Thiem'e elendi

6 saat önce

Avustralya Açık çeyrek final mücadelesinde Dominic Thiem, dünya 1 numarası Rafael Nadal'ı 7-6, 7-6, 4-6 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek yarı finalde Alexander Zverev'in rakibi oldu.

Avustralya Açık'ta Rafael Nadal, 4 saat sonunda Thiem'e elendi, System.String[]

Avustralya Açık çeyrek final mücadelesinde Dominic Thiem, dünya 1 numarası Rafael Nadal'ı 7-6, 7-6, 4-6 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek yarı finalde Alexander Zverev'in rakibi oldu.


4 saat 10 dakika süren maçta 2-0 öne geçen Thiem, üçüncü seti kaybederken maçın dördüncü seti büyük çekişmeye sahne oldu. Tie-Break'te taraflar karşılıklı ikramları geri çevirirken maça noktayı koyan isim Dominic Thiem oldu. Rafael Nadal, maç puanında basit hata yaparak turnuvadan elendi.


Yarı finalin diğer ayağında Novak Djokovic ile Roger Federer karşılaşacak.


Tenisin yıldızları Gazprom Arena'da

Rafael Nadal, Avustralya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:29 
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