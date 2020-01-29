Avustralya Açık'ta Rafael Nadal, 4 saat sonunda Thiem'e elendi

Avustralya Açık çeyrek final mücadelesinde Dominic Thiem, dünya 1 numarası Rafael Nadal'ı 7-6, 7-6, 4-6 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek yarı finalde Alexander Zverev'in rakibi oldu.



4 saat 10 dakika süren maçta 2-0 öne geçen Thiem, üçüncü seti kaybederken maçın dördüncü seti büyük çekişmeye sahne oldu. Tie-Break'te taraflar karşılıklı ikramları geri çevirirken maça noktayı koyan isim Dominic Thiem oldu. Rafael Nadal, maç puanında basit hata yaparak turnuvadan elendi.



Yarı finalin diğer ayağında Novak Djokovic ile Roger Federer karşılaşacak.



Tenisin yıldızları Gazprom Arena'da