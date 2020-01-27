Avustralya Açık’ta son sekiz

Sezonun ilk Grand Slam’i Avustralya Açık’ta dördüncü tur eşleşmelerinin yarısı geçtiğimiz gün tamamlanmıştı. Geriye kalan maçlar ise geçtiğimiz saatlerde oynandı ve sona erdi. Böylelikle kadınlarda ve erkeklerdeki tüm son sekiz eşleşmeleri belli oldu.

Erkekler dördüncü turunda sürpriz olarak nitelenebilecek iki sonuç alındı. Dört numaralı seri başı ve son Amerika Açık finalisti Daniil Medvedev’in Stan Wawrinka’ya dört sette yenilmesi pek beklenmeyen sonuçların ilkiydi. Buna ek olarak 12 numaralı seri başı Fabio Fognini’nin dünya 100 numarası Tennys Sandgren’e mağlup olması da beklenmeyen bir sonuçtu.

Erkeklerde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Tennys Sandgren - Roger Federer (3) | 28 Ocak Salı (Saat 06:30’dan itibaren) Milos Raonic (32) - Novak Djokovic (2) | 28 Ocak Salı (Saat 11:00’den itibaren)

* Yukarıdaki iki maçın galibi yarı finalde karşılaşacak.

Rafael Nadal (1) - Dominic Thiem (5) | 29 Ocak ÇarşambaStan Wawrinka (15) - Alexander Zverev (7) | 29 Ocak Çarşamba

* Yukarıdaki iki maçın galibi yarı finalde karşılaşacak.

Kadınlar tarafında da dördüncü turda çok büyük sürprizlerin olduğunu söylemek mümkün değil. Turnuvaya seri başı olmadan katılan iki kez Grand Slam şampiyonu Garbine Muguruza’nın, dokuz numaralı seri başı Kiki Bertens’i elemesi ve üç kez Grand Slam şampiyonu Angelique Kerber’in Anastasia Pavlyuchenkova’ya yenilmesi; küçük boyutlu da olsa sürpriz olarak nitelenebilir.

Kadınlarda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Sofia Kenin (14) - Ons Jabour | 28 Ocak Salı (03:00’ten itibaren)Ash Barty (1) - Petra Kvitova (7) | 28 Ocak Salı (04:30’dan itibaren)

* Yukarıdaki iki maçın galibi yarı finalde karşılaşacak.

Anett Kontaveit (28) - Simona Halep (4) | 29 Ocak ÇarşambaGarbine Muguruza - Anastasia Pavlyuchenkova (30) | 29 Ocak Çarşamba

* Yukarıdaki iki maçın galibi yarı finalde karşılaşacak.