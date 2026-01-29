Avustralya'da Herzog'a Vize İptali Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avustralya'da Herzog'a Vize İptali Çağrısı

Avustralya\'da Herzog\'a Vize İptali Çağrısı
29.01.2026 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'da, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti için vize verilmemesi talep ediliyor.

Avustralya'da, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un şubatta ülkeye yapması planlanan ziyaretinin iptal edilmesi ve vize verilmemesi yönündeki çağrılar artıyor.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), Avustralya Yahudi Konseyi ve Hind Rajab Vakfı, Herzog'a vize verilmemesi ve hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Avustralya Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Avustralya Federal Polisine ortak şikayet dilekçesi sundu.

ANIC'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamada, Herzog'un resmi sıfatıyla yaptığı kamuoyuna açık açıklamaların soykırıma teşvik, savaş suçlarına ortaklık ve Avustralya ile uluslararası hukuk kapsamında nefret söylemi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve diğer mekanizmalarının açlık ve sivillerin yaşadığı acıları doğruladığı bulgulara rağmen Herzog'un Gazze'deki insani felaketi defalarca inkar ettiğine dikkat çekildi.

Herzog'un ziyaretine izin verilmesinin, ülkedeki toplumsal gerilimleri artırabileceği, Avustralya'nın nefret söylemiyle mücadele mekanizmalarını zayıflatabileceği ve farklı toplulukların güvenliğini riske atabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, şikayette Avustralya makamlarından, Herzog'a verilmiş olabilecek herhangi bir vizenin reddedilmesi veya iptal edilmesi talebinde bulunulduğu aktarıldı.

Albanese, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Aralık 2025'te 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yaptıkları telefon görüşmesinde, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti.

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisi içinden bazı üyeler ve sivil toplum grupları da 7 Ocak'ta, Herzog'un ülkeye yapması planlanan ziyaretinin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Herzog'un şubat başında Avustralya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te 2 kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Avustralya, Güvenlik, Güncel, Herzog, İsrail, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da Herzog'a Vize İptali Çağrısı - Son Dakika

PKK elebaşından Türkiye’ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız
19 ilde dev operasyon Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı 19 ilde dev operasyon! Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Bülent Ersoy’a soyadını, ünlü oyuncu vermiş Bülent Ersoy'a soyadını, ünlü oyuncu vermiş
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe

23:46
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
23:41
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor
Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:55
Canlı anlatım: Bükreş’te ilk gol geldi
Canlı anlatım: Bükreş'te ilk gol geldi
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
20:47
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 00:07:43. #7.11#
SON DAKİKA: Avustralya'da Herzog'a Vize İptali Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.