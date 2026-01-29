Avustralya\'da Herzog\'a Vize İptali Çağrısı

Avustralya'da, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un şubatta ülkeye yapması planlanan ziyaretinin iptal edilmesi ve vize verilmemesi yönündeki çağrılar artıyor.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), Avustralya Yahudi Konseyi ve Hind Rajab Vakfı, Herzog'a vize verilmemesi ve hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Avustralya Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Avustralya Federal Polisine ortak şikayet dilekçesi sundu.

ANIC'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamada, Herzog'un resmi sıfatıyla yaptığı kamuoyuna açık açıklamaların soykırıma teşvik, savaş suçlarına ortaklık ve Avustralya ile uluslararası hukuk kapsamında nefret söylemi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve diğer mekanizmalarının açlık ve sivillerin yaşadığı acıları doğruladığı bulgulara rağmen Herzog'un Gazze'deki insani felaketi defalarca inkar ettiğine dikkat çekildi.

Herzog'un ziyaretine izin verilmesinin, ülkedeki toplumsal gerilimleri artırabileceği, Avustralya'nın nefret söylemiyle mücadele mekanizmalarını zayıflatabileceği ve farklı toplulukların güvenliğini riske atabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, şikayette Avustralya makamlarından, Herzog'a verilmiş olabilecek herhangi bir vizenin reddedilmesi veya iptal edilmesi talebinde bulunulduğu aktarıldı.

Albanese, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Aralık 2025'te 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yaptıkları telefon görüşmesinde, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti.

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisi içinden bazı üyeler ve sivil toplum grupları da 7 Ocak'ta, Herzog'un ülkeye yapması planlanan ziyaretinin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Herzog'un şubat başında Avustralya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te 2 kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.