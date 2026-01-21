Avustralya'da Silah Yasaları ve Nefret Söylemi Düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avustralya'da Silah Yasaları ve Nefret Söylemi Düzenlemesi

21.01.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Parlamento, 2025'teki saldırı sonrası silah ve nefret söylemine yönelik yasaları onayladı.

Avustralya Parlamentosu, Aralık 2025'te Sydney kentinde düzenlenen 15 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından silah yasalarına çeşitli sınırlamalar ile nefret söylemine karşı sert önlemler içeren iki ayrı tasarıyı onayladı.

Avustralya Parlamentosunun özel oturumunda, Bondi Plajı'ndaki saldırının ardından nefret söylemi ve silah yasalarına yönelik yasal önlemler oylamaya sunuldu.

Oturumda görüşülen iki tasarı, Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçti.

Başbakan Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, tasarıların kabul edilmesinden memnun olduğunu belirterek, nefret söylemine ilişkin onaylanan tasarının içeriğinin daha güçlü olmasını tercih ettiğini ancak Senatoda bu konuda uzlaşma sağlanamadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Tony Burke, söz konusu düzenlemeler daha önce yürürlükte olsaydı, saldırıyı düzenleyen kişilerin yasal olarak silaha erişemeyeceğini vurguladı.

Yeni silah yasaları kapsamında, silah sahipliğine ek kısıtlamalar getirilirken, teslim edilmesi zorunlu silahlar için devlet destekli geri satın alma programı öngörülüyor.

Nefret söylemi konusundaki düzenlemeler ise Avustralya'nın terör örgütü tanımına girmese de "nefret gruplarının" faaliyetlerinin yasaklanmasına imkan tanıyor.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Kaynak: AA

Parlamento, Avustralya, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da Silah Yasaları ve Nefret Söylemi Düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Yarın sabahtan itibaren etkili olacak Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
YPG’nin Haseke’de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
11:04
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 12:25:07. #7.11#
SON DAKİKA: Avustralya'da Silah Yasaları ve Nefret Söylemi Düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.