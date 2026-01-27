Avustralya, İslam karşıtı içerik üreticisinin vizesini iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avustralya, İslam karşıtı içerik üreticisinin vizesini iptal etti

27.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya, nefret söylemi yayan Sammy Yahood'un vizesini, seyahat öncesi iptal etti.

Avustralya hükümeti, sosyal medyada ve kamuya açık etkinliklerde İslam karşıtı kampanya yürüten Sammy Yahood adlı Yahudi içerik üreticisinin vizesini, ülkeye gelişinden önce iptal etti.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre hükümet, büyük kentlerde İslam karşıtı konuşmalar yapmak üzere ülkeye seyahat planlayan Yahood'a karşı önlem aldı.

Yahood, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avustralya'ya uçağının kalkmasına üç saat kala vizesinin iptal edildiğini belirtti.

Konuşmalarıyla Yahudi ve Hristiyan topluluklarına güç kazandırdığını iddia eden Yahood, vize iptal kararının kendisini "susturamayacağını" savundu.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, yaptığı açıklamada, nefret söylemi yayan kişilerin Avustralya'da yeri olmadığını vurguladı.

Burke, "Avustralya'ya gelmek isteyen biri, doğru vizeye başvurmalı ve doğru nedenlerle gelmelidir. Nefret yaymak, buraya gelmek için geçerli bir sebep değil." ifadelerini kullandı.

Yahood'un daha önce İslam'ı "cani" ve "iğrenç bir ideoloji" olarak nitelendirdiği ve "yasaklanması" yönünde söylemlerde bulunduğu biliniyor.

Kaynak: AA

Avustralya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya, İslam karşıtı içerik üreticisinin vizesini iptal etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:48:29. #7.11#
SON DAKİKA: Avustralya, İslam karşıtı içerik üreticisinin vizesini iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.