Avustralya'nın Liman Planı Çin ile Gerilim Yaratabilir

Avustralya'nın 2015'te Çinli Landbridge şirketine 99 yıllığına kiraladığı ülkenin kuzeyindeki Darwin Limanı'nın kontrolünü geri almak istemesi, iki ülke arasında gerilim yaratmaya aday görünüyor.

Avustralya kamu yayın kurumu ABC'nin haberine göre, Çin'in Canberra Büyükelçisi Şiao Çien, düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Limanın Çinli şirketin elinden alınması halinde Pekin'in diplomatik olarak müdahil olacağı ve ülkedeki Çin yatırımlarının bundan etkileneceği uyarısını yapan Büyükelçi Şiao, "Eğer liman zorla veya zorlayıcı tedbirlerle geri alınırsa, Çin şirketlerinin çıkarlarını korumaya yönelik tedbirler almamız zorunlu hale gelir." ifadesini kullandı.

Şiao, Çinli şirketin aradan geçen zamanda liman ve çevresine büyük miktarda altyapı yatırımı yaptığını belirterek, limanı terk etmeye zorlanmaları halinde bunun Çin şirketleri ile bölge arasındaki ticareti ve yatırımları da etkileyeceğini vurguladı.

Uzun yıllardır zarar eden Darwin Limanı'nın geçen yıldan itibaren ilk defa kar sağlamaya başladığına işaret eden Şiao, "Tam da bu dönüm noktasında Avustralya hükümetinin onu geri alma niyetinde olduğunu duyuyoruz. Bu tutumun etik boyutunu sorguluyoruz." şeklinde konuştu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, geçen yıl iktidarını koruduğu seçim kampanyası sırasında Darwin Limanı'nı, Çin'den geri almayı vadetmiş bunun ulusal çıkarların gereği olduğunu vurgulamıştı.

Darwin Limanı'nın kiralanması

Çinli liman işletmecisi Landbridge, 2015'te Darwin Limanı'nın 506 milyon Avustralya doları (351 milyon ABD doları) ödeyerek 99 yıllığına kiralamıştı.

Kuzey Toprakları eyaletinin merkezi olan Darwin şehrinin limanı ülkenin kuzeyindeki stratejik konumu ile Avustralya'nın Asya'da ticaret ortakları arasında kritik bağlantı noktası oluşturuyor.

ABD Deniz Piyadelerinin geçici üssünün bulunduğu limanın, ayrıca ABD ve İngiltere'nin Avustralya ile nükleer denizaltı teknolojisini paylaşmasını öngören AUKUS ittifakı kapsamında nükleer savaş gemileri ve denizaltılarının demirlemesi için kullanılması öngörülüyor.