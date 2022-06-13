Avustralya tarihinin ilk Aborjin Yüksek Mahkeme Yargıcı göreve başladı - Son Dakika
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Avustralya tarihinin ilk Aborjin Yüksek Mahkeme Yargıcı göreve başladı

13.06.2022 11:30
Avustralya tarihinin ilk Aborjin Yüksek Mahkeme Yargıcı göreve başladı

Avustralya'da ilk kez yerli Aborjin Yargıç Lincoln Crowley, Yüksek Mahkeme'de yemin ederek göreve başladı.

Avustralya'da ilk kez yerli Aborjin Yargıç Lincoln Crowley, Yüksek Mahkeme'de yemin ederek göreve başladı.

Avustralya Yayın Kurumunda (ABC) yer alan habere göre, Queensland eyaletindeki Brisbane Yüksek Mahkemesinde Aborjin Yargıç Crowley için yemin töreni düzenlendi.

Halk ve hukukçulardan oluşan en az 500 kişinin katıldığı törende konuşan Crowley, söz konusu pozisyona ilk kez bir yerlinin atanmasının oldukça uzun zaman aldığını belirtti.

Son derece gururlu olduğuna dikkati çeken Crowley, "Bu, ülkenin yerli halkı için de mühim ve tarihi bir olay." dedi.

Bir yerlinin Yüksek Mahkeme yargıçlığına atanmasının birçok yönden dikkati çekici olduğunu kaydeden Crowley, bu göreve atanan ilk Aborjin olmasının kendisi için de önemli olduğunu söyledi.

Yerli "Warramunga" halkının mensubu olan Crowley, 1996'da James Cook Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Queensland, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya tarihinin ilk Aborjin Yüksek Mahkeme Yargıcı göreve başladı - Son Dakika

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