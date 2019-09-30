Son Dakika Haberleri: Avusturya'da halkın yarısı Müslümanların haklarının sınırlandırılmasını istiyor
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Avusturya'da halkın yarısı Müslümanların haklarının sınırlandırılmasını istiyor

16 dakika önce

Avusturya’da pazar günü gerçekleşen erken genel seçim sonuçlarına göre aşırı sağın dahil olacağı bir koalisyon gündemde. Seçimden hemen önce yapılan araştırmaya göre ise Avusturyalıların yarısı Müslümanların haklarının sınırlandırılmasını istiyor.

Avusturya'da halkın yarısı Müslümanların haklarının sınırlandırılmasını istiyor, System.String[]

Avusturya'da pazar günü gerçekleşen erken genel seçimde aşırı sağ Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) üçüncü büyük parti olarak çıkarken, ülkede FPÖ'nün dahil olacağı bir koalisyon gündemde. Seçimden hemen önce yapılan araştırmaya göre ise Avusturyalıların yarısı Müslümanların haklarının sınırlandırılmasını istiyor. Halkın yarısı Müslümanlar ile aynı haklara sahip olmak istemiyor.


Salzburg Üniversitesi'nin bin 200 kişinin katılımıyla yaptığı araştırmaya göre ankete katılanların yüzde 45'i Müslümanların ülkedeki diğer Avusturya vatandaşları ile aynı haklara sahip olmasından yana değil. Katılımcıların yüzde 70'i de Müslümanların Batı dünyasında yerinin olmadığına inanıyor.

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Avusturya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:16 
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