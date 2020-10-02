Avusturya'da Türklere ait cami derneklerinden "seçim kampanyasına çekilmek istemiyoruz" açıklaması - Son Dakika

Avusturya'da Türklere ait cami derneklerinden "seçim kampanyasına çekilmek istemiyoruz" açıklaması

Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Başkanı Fatih Yılmaz, ATİB bünyesinde bulunan çok sayıda cami derneğine ilişkin Maliye Bakanlığının "kamu yararı için kurulmuş Türklere ait derneklerde ticari faaliyetler yapıldığı" yönündeki suçlamasına tepki...

Avusturya'da Türklere ait cami derneklerinden

Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Başkanı Fatih Yılmaz, ATİB bünyesinde bulunan çok sayıda cami derneğine ilişkin Maliye Bakanlığının "kamu yararı için kurulmuş Türklere ait derneklerde ticari faaliyetler yapıldığı" yönündeki suçlamasına tepki göstererek, merkezlerinin hali hazırda devam eden Viyana belediye başkanlığı seçim kampanyalarına malzeme yapılmak istendiğini söyledi.

Yılmaz, basına yaptığı yazılı açıklamada, merkezlerinin bünyesindeki derneklere yönelik 2019'dan itibaren süregelen incelemelerin henüz tamamlanmadığına dikkati çekti.

Fatih Yılmaz, iktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Viyana Belediye Başkan adayı ve Maliye Bakanı Gernot Blümel'in açıklamaları ve basında yer alan haberlere anlam veremediklerini belirtti.

Seçim öncesi Türklere yönelik olumsuz propaganda

Yılmaz, bakanlıktan kendilerine herhangi bir resmi yazının iletilmediği bilgisini paylaşarak, "ATİB devam eden Viyana seçim kampanyasının içine çekilmek istemiyor." ifadesini kullandı.

Avusturya'nın bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Devam eden mali sürece ilişkin henüz herhangi bir resmi yazı tarafımıza ulaşmamışken, medya tarafından yargılanıp mahküm edilmemiz uygunsuzdur." görüşünü paylaştı.

Başkent Viyana'da 11 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi Türkiye'ye yönelik olumsuz açıklamaların yanı sıra burada yaşayan Türkleri hedef gösterici bazı adımların, iktidarın büyük ortağı ÖVP tarafından atılması tepkilere yol açtı.

Dün Maliye Bakanı ve ÖVP Viyana Belediye Başkan adayı Blümel, Türklere ait cami ve dini derneklere yönelik mali incelemeler yapıldığını, kamu yararına faaliyet gösteren söz konusu derneklerin bazılarında resmi kayıt yapılmadan ticaret yapıldığı, böylelikle gerekli vergi ve harçların doğru şekilde ödenmediği suçlamasında bulunmuştu.

Fatih Yılmaz, Avusturya, Maliye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 22:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da Türklere ait cami derneklerinden 'seçim kampanyasına çekilmek istemiyoruz' açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? İşte madde madde Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti
Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Masaya oturalım' teklifine yanıt verdi: Karabağ işgali sona ermeli, ondan sonra görüşmeler mümkün Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Masaya oturalım' teklifine yanıt verdi: Karabağ işgali sona ermeli, ondan sonra görüşmeler mümkün         
23:55
Baba, tartıştığı oğlunu 3 ay arayla ikinci kez vurdu Baba, tartıştığı oğlunu 3 ay arayla ikinci kez vurdu         
21:33
Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi         
21:04
Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı         
20:26
Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü         
18:19
Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
16:17
Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu         
15:55
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Eski koca dehşeti! TikTok yayını açan fenomen kadını benzin döküp yaktı Eski koca dehşeti! TikTok yayını açan fenomen kadını benzin döküp yaktı         
11:48
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Tartışma sonrası özür dileyen Gerrard'dan Fatih Terim açıklaması: Yıllardır saygı duyuyorum Tartışma sonrası özür dileyen Gerrard'dan Fatih Terim açıklaması: Yıllardır saygı duyuyorum         
00:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 05:03:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avusturya'da Türklere ait cami derneklerinden "seçim kampanyasına çekilmek istemiyoruz" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei