Avusturya'da yeni hükümetin ocak ayında kurulması hedefleniyor - Son Dakika
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Avusturya'da yeni hükümetin ocak ayında kurulması hedefleniyor

6 saat önce

Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz, Yeşiller Partisi ile yaklaşık iki aydır süren koalisyon görüşmelerine ilişkin, "Yeşiller Partisi ile bir hükümet kurulabilmesinin mümkün olduğu inancındayım. Bu hususta gayet iyimserim.

Avusturya'da yeni hükümetin ocak ayında kurulması hedefleniyor, System.String[]

Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz, Yeşiller Partisi ile yaklaşık iki aydır süren koalisyon görüşmelerine ilişkin, "Yeşiller Partisi ile bir hükümet kurulabilmesinin mümkün olduğu inancındayım. Bu hususta gayet iyimserim. Bizim hedefimiz, ocak ayının başı, ortası gibi işlevsel bir hükümetin kurulması." dedi.

Merkez sağ ÖVP Genel Başkanı Kurz, Yeşiller Partisi ile yaklaşık iki aydır süren koalisyon görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurz, çeşitli alanlarda iki partinin yoğun bir şekilde koalisyon görüşmelerini sürdürdüğünü kaydederek, bir karar aşamasına gelindiğini söyledi.

Ocakta yeni hükümet

Her iki partinin de seçmene karşı sorumlulukları olduğunu belirten Kurz, "Yeşiller Partisi ile bir hükümet kurulabilmesinin mümkün olduğu inancındayım, bu hususta gayet iyimserim. Bizim hedefimiz, ocak ayının başı, ortası gibi işlevsel bir hükümetin kurulması." şeklinde konuştu.

Yönetim ve siyasette değişim vurgusu

Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler de birçok açıdan farklı görüşlere sahip iki partinin kuracağı koalisyon hükümetin yönetim ve siyasette yeni bir hava oluşturacağını ifade etti.

Kogler, iki parti arasındaki bazı fikir ayrılıklarına rağmen kamuoyunun beklentileri ve seçmenin talebi doğrultusunda sorumluluk üstlenerek merkez sağ ÖVP ile hükümet kuracaklarını aktardı.

Çevrenin korunması, sosyal sistemde düzenlemeler ve özellikle şeffaf bir yönetimin meydana getirilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Kogler, koalisyonun ocak ayının ortalarında kurulmasının imkan dahilinde olduğunu sözlerine ekledi.

Avusturya'da yaklaşık 17 ay iktidarda kalan merkez sağ ÖVP ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) oluşan aşırı sağcı koalisyon hükümeti, "İbiza sakandalı" olarak da adlandırılan ve aşırı sağcı eski lider Heinz Christian Strache'nin İspanya'nın İbiza adasında bir Rus iş kadınıyla yaptığı "ihale pazarlıklarına" ilişkin görüntülerin basında yer almasıyla sona ermişti.

Bu gelişmenin ardından eski Başbakan ve ÖVP Genel Başkanı Kurz da erken seçim çağrısında bulunmuş, 29 Eylül'de yapılan seçimlerden birinci parti olarak çıkan ÖVP, önce koalisyon öngörüşmelerinde bulunmuş daha sonra 12 Kasım'da Yeşiller Partisi ile doğrudan görüşmelere başlamıştı.

Yeşiller Partisi, Avusturya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:28 Kaynak: AA
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