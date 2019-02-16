Avusturya'da Yılın İş Kadını Bir Türk
1 saat önce
Konyalı bir işçi ailenin çocuğu olarak avusturya'da dünyaya gelen Ümmü Gülsüm Büyüktepe yılın iş kadını seçildi.
23 yaşındayken kurduğu mali müşavirlik ve danışmalık şirketiyle yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Ümmü Gülsüm Büyüktepe, Avusturya Ticaret Odası tarafından 'Yılın İşkadını' seçildi. 1978 Avusturya Mödling doğumlu, evli ve iki çocuk annesi Büyüktepe, Unternehmerinnen-Award 2019 ödülünü alarak bu ödülü alan ilk Türk kadını oldu. Ödül almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Büyüktepe, The
Ritz-Carlton Vienna Oteli'nde gerçekleşen ödül töreninde, ödülünü Federal Ekonomi Bakanı Margarete Schramböck tarafından aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:44 Kaynak: Bültenler
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