AXA Sigorta Kupa Voley Çeyrek Final Maçları Başlıyor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final maçları, yarın ve 5 Şubat Perşembe günü yapılacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:
Yarın:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)
16.30 Ziraat Bankkart-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)
5 Şubat Perşembe:
18.00 On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
18.00 Fenerbahçe Medicana-Spor Toto (TVF Burhan Felek Vestel)
