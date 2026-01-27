Axios: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi - Son Dakika
Axios: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi

27.01.2026 10:33
ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin anlaşma yapmak için kendisini birçok kez aradığını ve uzlaşıya varmak istediğini belirtti.

Trump, Axios haber platformuna verdiği demeçte, ABD'nin İran'a olası askeri müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran yakınlarında "Venezuela'ya gönderdiklerinden daha büyük bir ABD donanma gücünün" olduğunu belirten Trump, diplomasinin hala bir seçenek olarak kaldığını ifade etti.

Trump, "(İran) Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar." dedi.

Haziran 2025'te İran ile İsrail arasında 12 gün boyunca devam eden savaş öncesi İran'ın füze kapasitesinin, İsrail'e "yıkıcı bir sürpriz saldırı" potansiyeline işaret ettiğini belirten Trump, İsrail'e o dönem ilk saldırı için "yeşil ışık" yakarak böyle bir senaryoyu önlediğini savundu.

Trump, "Saldıracaklardı ama savaşın ilk günü onlar için çok acımasızca geçmişti. Liderlerini ve füzelerinin çoğunu kaybettiler." diye konuştu.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

