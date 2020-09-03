Ay yıldız TİM'den Yunanistan'a "Çırpınırdı Karadeniz" marşlı uyarı

Doğu Akdeniz'de provakatif girişimlerde bulunan Yunanistan ile gerilim yaşanırken, Türk hacker grubu Ayyıldız Tim Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın web sayfasını hacklediğini duyurdu. Bakanlığın sayfasına girenler, Ayyıldız Tim tarafından hacklendiği yönündeki ifadeler ve "Çırpınırdı Karadeniz" marşı ile karşılaştı.

- Yunanistan