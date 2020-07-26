Ayağı kayıp Göksü Irmağı'na düştü, boğuldu - Son Dakika

ADANA'nın Feke ilçesinde, Göksü Irmağı'nda balık tutanları izlerken ayağı kayarak suya düşen Soner Cömert (34), boğuldu.

Olay, Feke- Saimbeyli Yolu kenarında bulunan Göksü Irmağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Soner Cömert, balık tutan arkadaşlarıyla buluşmak için ırmak kenarına geldi. Burada bir süre arkadaşlarını izleyen Cömert, ayağının kayması sonucu suya düştü. Yüzme bilmediği öğrenilen ve suda batıp çıkmaya başlayan Cömert, bir süre sonra suda kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen CANKUR ekipleri, Cömert'i bularak kıyıya çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cömert'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cömert'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.