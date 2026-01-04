Ayakkabı Ustalığı Tehlikede - Son Dakika
Ayakkabı Ustalığı Tehlikede

Ayakkabı Ustalığı Tehlikede
04.01.2026 14:45
Sakarya'da ayakkabı ustası Kamuran Yıldız, mesleğe olan ilginin azaldığını ve zanaatın tehlikede olduğunu ifade etti.

Sakarya'da 20 yıldır ayakkabı ustalığı yapan Kamuran Yıldız, mesleğe olan ihtiyacın ve ilginin yavaş yavaş azaldığını belirtti.

Yaklaşık 35 yıldır aynı dükkanda hizmet veren ayakkabı ustası Kamuran Yıldız, 20 yıldır ustalık yaptığını belirterek, mesleğe merakla başladığını, yıllardır hevesle yaptığını ancak artık insanların eski model ayakkabıları tercih etmemesi ve gençlerin artık zanaat öğrenme amaçlı değil maaş odaklı işler aramaları neticesinde mesleğin kaybolmaya yüz tuttuğunu belirtti.

"Eskisi kadar ilgi gösterilmiyor"

Seri üretimin yaygınlaşmasıyla ve gençler arasında spor ayakkabı kullanımının artmasının ardından ayakkabı ustalığına rağbetin azaldığını belirten Yıldız, "Eskisi kadar ilgi gösterilmiyor çünkü devir çok spora döndüğü için eski ayakkabılar örneğin kunduralar çok tamire gelmiyor. Ama spor ayakkabılar çıktığı için ayakkabı tamiri azaldı. Gençler büyük markaları küçük esnada tercih ediyor. Onlar büyük markaları tercih ediyor. Mesela çoğu spor ayakkabı tamire gelemiyor" dedi.

"Zanaat öğrenme yerini ücret kaygısına bıraktı"

Mesleğe başladığı yıllarda çırakların zanaat öğrenme derdinde olduğunu ancak günümüzdeki gençlerin ise maaşı daha ön planda tuttuğunu vurgulayan Yıldız, "Eskiden insan bir yere girdiği zaman ilk önce 'nasıl yetişebilirim' düşüncesine giriyordu, maaşa bakmıyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi ne kadar maaş verecek, kaç para verecek, kaç saat çalışacak ona bakıyor" diye konuştu.

"Evet bir gün bitecek"

Çırak bulamadığını belirten Yıldız, "Kişi kendi merak edecek ama önce maaşa bakıyorlar. Onun için maaşı güçlüyse geliyor yoksa gelmiyor. Bu zanaat bir gün bitecek çünkü yetişmiyor. Merak yok, gelen yok giden yok" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sakarya, Kültür, Yerel, Son Dakika

