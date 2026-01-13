Ayancık\'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde Asayiş Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık binasında Kaymakam Ahmed Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, ilçedeki mevcut güvenlik durumu ile alınan tedbirler ele alındı.

Toplantıda, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, suç oranlarındaki değişimler, düşüş eğilimi ve hayata geçirilen önleyici uygulamalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Hayreettin Kaya ile mahalle muhtarları da katıldı.