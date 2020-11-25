İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Ayasofya'da yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanarak iskele söküldü"

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya'da yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanarak iç kısımda bulunan iskelenin söküldüğünü duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İstanbul Valiliği YİKOP tarafından Ayasofya'da 2012'de başlatılan restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanarak kurulan iskele kaldırıldı. Titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" notunu düşerek Ayasofya Camii'ndeki iskelelerin kaldırıldığını duyurdu.

İskele, çalışmaların tamamlanması sonrasında söküldü

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yazılı bir basın açıklaması yapıldı. Buna göre açıklamada "İstanbul Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 14.11.2012 tarihinde başlatılan "Ayasofya Ana Mekan İç Yüzeylerinin Acil Müdahale ve Proje Yapım İşleri" kapsamında gerçekleştirilen restorasyon ve konservasyon çalışmaları için kurulan iskele, çalışmaların tamamlanması sonrasında söküldü. İskele altında kalan mermer döşemelerin restorasyon ve konservasyon çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanması öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

Restorasyon çalışmaları kapsamında yapılan işlemler

Restorasyon çalışmaları kapsamında hangi işlemlerin gerçekleştirildiğinin de yer verildiği açıklamada, "İstanbul Valiliği adına restorasyon ve konservasyon çalışmalarını üstlenen YİKOP tarafından 6.097.792,58 TL'ye ihale dilen (KDV Dahil) "Ayasofya Ana Mekan İç Yüzeylerinin Acil Müdahale ve Proje Yapım İşleri" için kurulan iskele çalışmaların tamamlanmasının ardından 22 Kasım'da tamamen söküldü. 2012 yılında başlanan çalışma kapsamında; Ana mekanın döşeme mermerleri projelendirildi, restorasyon ve konservasyon işlemleri orijinaline bağlı kalınarak hassasiyetle tamamlandı. Kuzey cephe ana kemerinde ortaya çıkan sıva altı çatlağı güçlendirme işlemi, özgün sıvalı yüzeylerde onaylı projeye uygun olarak sağlamlaştırıldı. Kuzey cephedeki mozaik yüzeylerin restorasyon ve konservasyonu, mermer plakalar, sütun, sütun başları ve kornişlerde temizlik işlemi yapılarak yerinden oynayan mermerlere kenetle sağlamlaştırma ve derz dolgu işlemleri tamamlandı. Ahşap korkuluk ve maksurelerin temizlik ve tümleme işlemleri yapılarak kuzey cephede bulunan kandilliklerin restorasyon işlemleri gerçekleştirildi. Hünkar ve müezzin mahfillerinde fümigasyon yapıldıktan sonra ahşap şebekeler sağlamlaştırılarak temizlik ve varaklama işlemleriyle mermer sütun, sütun başları, mermer parapet ve demir gergilerin temizliği yapıldı. Kuzey cephedeki tüm çalışmalar tamamlanarak 22.11.2020 tarihinde iskele söküldü. İskele altında kalan mermer döşemelerin restorasyon ve konservasyon işlemleri Kasım ayı sonunda tamamlanması öngörülüyor" denildi.