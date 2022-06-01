Ayazağa Deresi'nin kokusu "dayanılmaz" oldu

Sarıyer'deki Ayazağa Deresi'nde oluşan kirlilik ve koku, esnaf ile vatandaşın tepkisine yol açarken, dere kenarındaki okulda salgın başladığını iddia eden veliler, çocuklarının sağlığından endişe ediyor.

Ayazağa Deresi'nde çözüm üretilmediği için adeta kronikleşen kirlilik ve koku sorunu, havaların ısınmasıyla yeniden gün yüzüne çıktı. Özellikle birkaç haftadır ağırlaşan koku dolayısıyla hem vatandaş hem de esnaf mağduriyet yaşıyor. Vatandaşlar, deredeki kirlilik ve kokunun sağlık sorunlarına yol açtığını savunurken, esnaf dereden yayılan koku sebebiyle müşteri kaybı yaşamaktan şikayetçi.

Bu problem nedeniyle muhtarlığa yüzlerce şikayet ileten vatandaşlar, derenin ıslah edilerek sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Mahalle, İBB'nin ıslah etmesini bekliyor

Ayazağa Mahallesi Muhtarı Mustafa Karaman, AA muhabirine, deredeki kirliliğin ve kokunun uzun yıllardır bölge insanını etkilediğini söyledi.

Ayazağa'da 41 bin vatandaşın ikamet ettiğini belirten Karaman, deredeki kokunun mahallenin her bölgesine yayıldığını ve tüm vatandaşların bu sorundan etkilendiğini vurguladı.

Mahalle sakinlerinin kendisine bu konuda yoğun şekilde şikayette bulunduğunu dile getiren Karaman, bu sorunu sözlü ve yazılı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) iletmesine rağmen çözüm için henüz hiçbir çalışma yapılmadığını ifade etti.

"Havaların ısınmasıyla daha da arttı"

Deredeki kokunun son haftalarda havaların ısınmasıyla daha da arttığını belirten Karaman, "Ayazağa Deresi'nin 3 kilometrelik alanında bu mağduriyet yaşanıyor. Ayazağa Deresi'nin bir an önce ıslah olması lazım. Çevredeki esnaf, 'Müşteriyi içeride tutamıyoruz.' diyor. Adamlar cam açamıyor, herkes rahatsız. Yağmurda da su basıyor, bölgede yaşayanların can güvenliği yok." dedi.

Dere kenarındaki Ayazağa İlkokulu ve Ortaokulu'nda 1250 öğrencinin eğitim gördüğüne işaret eden Karaman, "Bu çocuklar kokudan cam açamıyorlar. Okul müdürü, veliler şikayetçi." diye konuştu.

Veliler çocuklarının sağlığı için endişeli

14 yıldır Ayazağa Mahallesi'nde yaşayan, iki çocuğu dere kenarındaki okulda eğitim gören Elif Ertuğrul, "Çocuklarımızda mide bulantısı şikayeti var. Hava güzel diye beden eğitimi dersine çıkıyorlar, bütün gün o kokuyu teneffüs ediyorlar. Benim iki çocuğum bu sebeple bir haftadır rahatsız. Özellikle son bir hafta. Çünkü son bir haftada koku daha da ağırlaştı." dedi.

Ertuğrul, bu sorunun daha önce de yaşandığını ancak bu defa uzun sürdüğünü ve kokunun bertaraf edilemediğini dile getirdi.

Kokunun okulun tamamına yayıldığına işaret eden Ertuğrul, bu durumun çocuklarının eğitimini de etkilediğine dikkati çekti.

Okulda salgın başladığı iddiası

İki çocuğu aynı okulda eğitim gören Aynur Kara da her yıl yaşanan bu soruna bir türlü çözüm üretilmediğini söyledi. Kara, "Çocuklarım okuldan mide bulantısı şikayetiyle geliyor, yemek yemiyorlar. Biz çocuklarımızı bırakırken bile kokuya dayanamıyoruz. Gerçekten dayanılacak gibi değil." dedi.

Ağırlaşan koku sebebiyle okulda salgın başladığını savunan Kara, "Öğretmenler de uyarıyor, mide bulantısı, kusma, okulda salgın var şu an. Bizim sınıfta dün dört çocuk gelemedi." diye konuştu.

Dere kenarında işletmesi bulunan esnaf da suyun azaldığı dönemlerde deredeki kirliliğin ve kokunun arttığını, temizlik yapılmadığını, bu sebeple ciddi müşteri kaybı yaşadıklarını kaydetti.