Aybaba 40. kez Beşiktaş'a rakip - Son Dakika

Aybaba 40. kez Beşiktaş'a rakip

02.01.2021 12:16
Aybaba 40. kez Beşiktaş'a rakip, System.String[]

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, bugüne kadar Beşiktaş'a karşı 35 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçında rakip oldu.

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, bugüne kadar Beşiktaş'a karşı 35 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçında rakip oldu. Aybaba, 13 farklı takım ile Siyah beyazlı ekibe üstünlük kurmaya çalıştı.

Teknik Direktör Samet Aybaba, çalıştırdığı Bursaspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Antalyaspor, Bucaspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Ankaraspor, Trabzonspor, Vanspor, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Kayserispor takımlarıyla Beşiktaş'a karşı 35 kez Süper Lig'de 4 kez de Türkiye Kupası'nda üstünlük kurmaya çalıştı. Aybaba bu maçlarda 8 kez galibiyet sevinci yaşarken 24 kez de üzüldü. 7 maçta da beraberlik vardı. Bu maçlarda Aybaba'nın takımları 37 gol atarken kalesinde ise 84 gol gördü. Samet Aybaba, Kayserispor'un başında olduğu dönemlerde de 4 kez Beşiktaş'a rakip oldu. 3 kez İstanbul'da 1 kez de Kayseri'de oynanan bu maçlarda Kayserispor 1 kez kazanırken, 3 kez de yenildi. Kayserispor bu maçlarda 4 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.

65 yaşındaki teknik direktörün Beşiktaş'a karşı mücadele verdiği maçlar ve sonuçları şöyle:

Süper Lig

Beşiktaş-Bursaspor 2-0

Bursaspor-Beşiktaş 1-1

Beşiktaş-Sivasspor 5-1

Sivasspor-Beşiktaş 2-1

Beşiktaş-Eskişehirspor 3-1

Beşiktaş-Antalyaspor 0-0

Antalyaspor-Beşiktaş 2-0

Beşiktaş-Bucaspor 5-1

Beşiktaş-Gençlerbirliği 3-0

Beşiktaş-Bursaspor 3-0

Bursaspor-Beşiktaş 0-1

Gaziantepspor-Beşiktaş 2-2

Ankaraspor-Beşiktaş 2-0

Ankaraspor-Beşiktaş 2-4

Beşiktaş-Ankaraspor 2-3

Beşiktaş-Trabzonspor 5-0

Trabzonspor-Beşiktaş 1-1

Beşiktaş-Trabzonspor 0-0

Gaziantepspor-Beşiktaş 1-0

Beşiktaş-Gaziantepspor 3-1

Beşiktaş-Gençlerbirliği 0-3

Beşiktaş-Gençlerbirliği 4-0

Vanspor-Beşiktaş 0-6

Beşiktaş-Ankaragücü 4-1

Ankaragücü-Beşiktaş 2-1

Beşiktaş-Ankaragücü 1-0

Beşiktaş-Kayserispor 4-1

Beşiktaş-Adana DS 3-0

Beşiktaş-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Beşiktaş 3-1

Beşiktaş-Kayserispor 1-0

Beşiktaş-Ankaragücü 1-0

Ankaragücü-Beşiktaş 1-2

Beşiktaş-Ankaragücü 3-0

Ankaragücü-Beşiktaş 2-2

Türkiye Kupası

Beşiktaş-Gaziantepspor 2-0

Gaziantepspor-Beşiktaş 1-3

Gaziantepspor-Beşiktaş 2-3

Beşiktaş-Gençlerbirliği 1-1 - KAYSERİ

Aybaba 40. kez Beşiktaş'a rakip

Spor Toto Süper Lig, Samet Aybaba, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aybaba 40. kez Beşiktaş'a rakip - Son Dakika Spor


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