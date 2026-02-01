Aybastı Yaylası'nda Off-Road Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Aybastı Yaylası'nda Off-Road Heyecanı

Aybastı Yaylası\'nda Off-Road Heyecanı
01.02.2026 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aybastı Perşembe Yaylası'nda karla kaplı parkurda off-road etkinliği düzenlendi. 25 araç katıldı.

ORDU'nun menderesleriyle ünlü 1500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası'nda karla kaplı parkurda off-road heyecanı yaşandı.

Aybastı ilçesinde deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Perşembe Yaylası'nda Aybastı Belediyesi ve Aybastı Off-Road Kulübü tarafından off-road etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan 25 araç, karla kaplı zorlu parkurda izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Burada konuşan Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, "Aybastımızın doğal güzellikleri içinde gerçekleşen off-road etkinliğimizde heyecan ve adrenalin dolu anlar yaşadık. Çevreye duyarlı şekilde düzenlenen bu güzel organizasyonda emeği geçen Aybastı Off-Road Kulübümüze, sporcularımıza ve katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aybastı Yaylası'nda Off-Road Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

20:59
Galatasaray’a yıldız isminden kötü haber
Galatasaray'a yıldız isminden kötü haber
20:35
Gülben Ergen’den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
19:25
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
18:58
Canlı anlatım: RAMS Park’ta goller üst üste
Canlı anlatım: RAMS Park'ta goller üst üste
18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 21:33:35. #7.11#
SON DAKİKA: Aybastı Yaylası'nda Off-Road Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.