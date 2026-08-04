Aybüke Pusat yeni rolü için tesettüre girdi

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ın hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı “En Mutlu Günümde” filminden ilk kareler yayınlandı.

Pusat'ın filmde tesettürlü görüntüsü dikkat çekerken, oyuncunun daha önceki rollerinden farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı belirtildi.

HEM YAPIMCI HEM BAŞROL

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu ve yönetmenliğini Erkan Tunç'un üstlendiği bağımsız yapımın çekimleri İstanbul'da tamamlandı. Film, festival yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor.

Pusat'ın “Nesrin”, Halil Babür'ün ise “Ercan” karakterini canlandırdığı filmde Reha Özcan, Elit Andaç Çam, Erşan Utku Ölmez, Arın Kuşaksızoğlu ve Ebru Aytürk de rol alıyor.

TESETTÜRLÜ GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Filmde, bir cemaatin yönlendirmesiyle birbirlerini tanımadan evlendirilen “Nesrin” ve “Ercan”ın zamanla birbirlerine yaklaşması ve bu süreçte karanlık sırlarla karşılaşmaları anlatılıyor.

Yayınlanan ilk karelerde tesettürlü haliyle görülen Pusat'ın yeni karakteri sosyal medyada da dikkat çekti. Filmin festival sürecinin ardından izleyiciyle buluşması bekleniyor.