Aydem ve Gediz Elektrik'ten meme kanseri duyarlılığı

Aydem ve Gediz Elektrik, Dünya Sağlık Örgütü tarafından meme kanseri farkındalık ayı olarak kabul edilen ekim ayında, hem çalışanları hem de toplumun her kesiminde farkındalığı artıracak faaliyetlere imza attı.

Aydem ve Gediz Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Aydem ve Gediz Elektrik meme kanseri farkındalık ayı kapsamında toplumsal farkındalık için düzenlediği çalışmalarla meme kanseri konusunda erken teşhisin önemine vurgu yaptı.



Aydem ve Gediz Elektrik, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımıyla erkek nüfusun yoğun olduğu maç atmosferinde, meme kanseri temalı bir pankart konumlandırdı. 20 Ekim Pazar günü Süper Lig 8. hafta Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçının gerçekleştiği Denizli Atatürk Stadyumu'na "Meme kanseri teşhis edilebilir. Erken teşhis hayat kurtarır." mesajını içeren bir pankart yerleştirdi. Böylece, meme kanserinin sadece kadınlar tarafından bilinmesi gereken bir kavram olmadığı mesajını paylaştı.

Aydem ve Gediz Elektrik çalışanları meme kanserinde erken tanının hayat kurtarıcı etkisini hatırlatmak amacıyla 25 Ekim Cuma günü "Ertelemeyin, harekete geçin!" sloganıyla global olarak farkındalık yaratmak için benimsenmiş pembe renkli kıyafetler giyerek fotoğraf çektiler. Çalışanlar, çektikleri fotoğrafı, meme kanseri konusuna dikkati çekmek amacıyla Aydem ve Gediz Elektrik sosyal medya kanalları üzerinden paylaştı.