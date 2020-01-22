Aydın'a filede pasör transferi
6 saat önce
VESTEL Venus Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'tan pasör Arelya Karasoy'la anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
VESTEL Venus Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'tan pasör Arelya Karasoy'la anlaştı. Eczacıbaşı altyapısında yetişen 23 yaşındaki oyuncu, TVF Spor Lisesi, Sarıyer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas kulüplerinde de görev aldı.
1.82 boyundaki Arelya, alt yaş gruplarında milli formayı da terletti.
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