Aydın'a filede pasör transferi - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydın'a filede pasör transferi - Son Dakika Spor

Aydın'a filede pasör transferi

6 saat önce

VESTEL Venus Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'tan pasör Arelya Karasoy'la anlaştı.

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VESTEL Venus Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'tan pasör Arelya Karasoy'la anlaştı. Eczacıbaşı altyapısında yetişen 23 yaşındaki oyuncu, TVF Spor Lisesi, Sarıyer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas kulüplerinde de görev aldı.

1.82 boyundaki Arelya, alt yaş gruplarında milli formayı da terletti.


Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
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