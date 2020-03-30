Aydın Büyükşehir Belediyesi veznelerine Korona virüs önlemi - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Korona virüs salgınına karşı tedbirler alındı. Belediye, tedbirler kapsamında ana hizmet binası ve ASKİ veznelerine PVC panellerle önlem aldı. PVC bölmeler sayesinde vatandaşların personelle doğrudan temasının önüne geçildi.



Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı tedbirleri en üst seviyede uygulayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, salgının yayılmaması için alınan tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ veznelerine PVC panellerle vatandaşların vezne personeliyle doğrudan temas etmesinin önüne geçildi. Salgının ilk dönemlerinde vezne önlerine "Mesafeni koru" uyarıları da konularak sırada bekleyen vatandaşların da kendi aralarında mesafelerini korumaları sağlanmıştı. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi'nin ana hizmet binasında termal kamerayla vatandaşların sıcaklık ölçümleri de yapılıyor.



Salgına karşı tüm detayları düşünerek gereken tüm önlemleri aldıklarını vurgulayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Personelimizin ve vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Bu sebeple vatandaşlarımızla personelimiz arasındaki mesafenin korunması anlamında tedbirler almaya ve bunları uygulamaya devam ediyoruz" dedi.



Korona virüs salgınına karşı Aydın genelinde yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Çerçioğlu, mobil hijyen ekiplerinin 24 saat esasına göre çalışmaya devam ettiğini, Aydın genelinde ihtiyaç duyulan her yerde dezenfeksiyon işlemi uygulandığını ifade etti. - AYDIN