Aydın Büyükşehir Belediyespor - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Pınar Elma (xx), Rıza Yelpaze (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan (xxx), Ezgi (xxx), Janset Cemre (xxx), Pelin (xxx), Cansu (xxx), Hande (xxx), Eylül (xxx)BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Zekiye (xx), Ceren (xx), Dilara (xx), Gözde Nur (xx), Deniz (xx), Fatma (xx), Buse (xx), Açelya (x)SETLER: 25-18, 25-13, 25-8SÜRE: 66 dakika (24, 23, 19)

MİSLİ.com Sultanlar Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-18, 25-13 ve 25-8'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi ekip üçüncü galibiyetini alırken, konuk takım ise yine galibiyetle tanışamadı.

- Aydın