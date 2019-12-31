Aydın'da 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'da 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde, emniyet güçlerinin kaçak akaryakıt imal edildiği tespit edilen depoya düzenlediği operasyonda 45 bin 500 litre karışımlı yakıt ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, emniyet güçlerinin kaçak akaryakıt imal edildiği tespit edilen depoya düzenlediği operasyonda 45 bin 500 litre karışımlı yakıt ele geçirildi. Havadan drone ile de desteklenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak akaryakıt imalatı ve satışına yönelik olarak havadan drone desteği ile yapılan operasyonda 45 bin 500 litre karışımlı akaryakıt, akaryakıt imalatında kullanılan 1 adet 15 bin litre kapasiteli "Reaktör" adı verilen ısıtma ve ayrıştırma sistemi olarak kullanılan metal tank, 1 adet dört ayaklı alt kısmında vana bulunan yakıt işlemede kullanılan su tankı, 1 adet su soğutma kulesi ve havuzu, 2 adet pompa, 2 adet dinamo ve 2 adet 13-14 metre uzunluğunda plastik hortum ele geçirildi.

Kaçak akaryakıt imalatı yapılan depoda yapılan aramada 1 adet 7 bin litre kapasiteli tank, 13 adet bin litre kapasiteli tank, 4 adet 60 litre kapasiteli plastik bidon, 3 adet 30 litre kapasiteli plastik bidon, 1 adet 200 litre kapasiteli silindir şeklinde metal varil, 1 adet 15 bin litre kapasiteli metal tank, 4 adet 7 bin 500 litre kapasiteli tank, 1 adet bin 500 litre kapasiteli metal tank ile 14 adet bin litre kapasiteli plastik tanka el konuldu.

Operasyonda kaçak akaryakıt imalatı ve satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.A., K.G., A.T., N.N., M.Ç., M.B. ve S.S., ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

(Mehmet Barlas - Onur Durmuş/İHA)

Aydın'da 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:30 Kaynak: İHA
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