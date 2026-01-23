Aydın'da 5 Terör Şüphelisi Serbest Bırakıldı

Aydın'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin propagandasını yaptıkları iddiasyıla gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Karpuzlu ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle Ş.Y, A.S. ve yabancı uyruklular A.K, B.H, B.E.H. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.