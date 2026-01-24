Aydın'da Çiftçi Buluşmaları Düzenlendi - Son Dakika
Aydın'da Çiftçi Buluşmaları Düzenlendi

24.01.2026 12:00
Aydın'da tarımsal üretimi güçlendirmek için çiftçilere teknik bilgiler verildi ve sorunlar dinlendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çiftçi Buluşmaları kapsamında, il genelindeki 17 ilçede ve 17 mahallede üreticilerle bir araya gelindi. Tarımsal üretimi güçlendirmeyi amaçlayan buluşmalarda, çiftçilere bölgesel üretime yönelik teknik bilgiler aktarıldı.

Gerçekleştirilen toplantılarda, Aydın'da yaygın olarak yetiştirilen incir, zeytin, kestane ve pamuk başta olmak üzere tüm tarımsal ürünler hakkında uzman ekipler tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca hayvan hastalıkları, korunma yöntemleri ve sağlıklı hayvancılık uygulamaları da ele alındı. Bilgi paylaşımının ön planda tutulduğu buluşmalarda, üreticilerin sahada karşılaştıkları sorunlar dinlenirken, yöneltilen sorular da uzmanlar tarafından tek tek yanıtlandı. Çiftçilerin talep ve beklentilerinin doğrudan alınmasının hedeflendiği toplantıların, tarımsal verimliliğe ve sürdürülebilir üretime katkı sağlaması amaçlanıyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri üreticiyle omuz omuza çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, tarımda birlikte güçlenmenin en önemli unsurunun doğru bilgi ve sahaya dayalı iletişim olduğuna dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Zeytin, Tarım, Aydın, Yerel, Son Dakika

