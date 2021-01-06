Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

06.01.2021 08:53
Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı.

Muğla'dan Aydın yönüne giden Necdet Öztürk'ün kullandığı 09 C 1874 plakalı motosiklet, Çaltı Mahallesinde devrildi.

Kazada yola savrulan sürücü ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince önce Çine Devlet Hastanesine kaldırılan, ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen alınan Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çaltı, Muğla, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı: Zaman zaman yağmur ve kar geçişleri görülebilir "Ben Mehdiyim" diyen kadın canlı yayında ortalığı karıştırdı Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Son Dakika! Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanma çağrılarına karşı valilik harekete geçti! Gösteri ve yürüyüşler yasaklandı Kayalıklardan düşen iş insanı, 8 saatte kurtarılabildi Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi: Nisan ayında faz 3 insan deneyleri safhasına geçeceğiz Manchester City'nin efsane futbolcusu Colin Bell vefat etti Ali Babacan, bakanlığı döneminde yaşadıklarını anlattı: 'Merkez Bankası'na benim ölümü çiğnedikten sonra dokunabilirsiniz' dedim
West Ham ve Crystal Palace Ozan Tufan'a talip oldu West Ham ve Crystal Palace Ozan Tufan'a talip oldu         
08:57
Mbaye Diagne'den transfer açıklaması: Hala G.Saray'ın oyuncusuyum Mbaye Diagne'den transfer açıklaması: Hala G.Saray'ın oyuncusuyum         
08:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına SMA talimatı: Hiçbir zaman harcamadan çekinmeyiz, bunu anlatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına SMA talimatı: Hiçbir zaman harcamadan çekinmeyiz, bunu anlatın         
08:05
CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu         
07:40
Dedesinin bir anlık hatası 3 yaşındaki çocuğun sonu oldu Dedesinin bir anlık hatası 3 yaşındaki çocuğun sonu oldu         
04:52
Dördüncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti Dördüncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti         
02:30
Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç; Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç; Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi         
23:34
Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor         
22:38
İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı         
21:29
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi         
16:24
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü         
16:03
Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı         
14:02
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 09:02:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei