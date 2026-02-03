Aydın'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Aydın'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

03.02.2026 12:34
Germencik'te jandarma, dur ihtarına uymayan araçta 27 düzensiz göçmen yakaladı ve cezalar uygulandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarmanın ihtarına uymayıp takip sonucu yakalanan araçta 27 düzensiz göçmen çıktı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ile GKİT Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişeleri mevkiinde yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Dur ihtarına uymayarak kaçan kapalı kasa panelvan araç, Germencik-Söke bağlantı yolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Araçta yapılan kontrollerde, koltukları sökülmüş halde toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Araçta yapılan aramalarda şişme bot, bot motoru, bot ekipmanları ve benzin ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, aracın bir rent a car firmasından kiralandığı ve organizatör konumundaki M.M. tarafından kullanıldığı belirlendi. Şüpheli şahıs, 02 Şubat 2026 tarihinde İzmir ilinde yakalanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Araç hakkında el koyma işlemi uygulanarak trafikten men edildi, düzensiz göçmenler hakkında toplam 1 milyon 031 bin 025 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

