Aydın'da fabrika duvarının yıkılması sonucu 8 kadın işçi yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, meyve işleme fabrikasının duvarının çökmesi sonucu 8 işçi yaralandı.
Serdaroğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Tesisin ürün paketleme bölümünde çalışan 8 kadın işçi, üzerlerine devrilen briketin altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçiler, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelerde tedavi altına alındı.
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