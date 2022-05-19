Aydın'da fabrika duvarının yıkılması sonucu 8 kadın işçi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da fabrika duvarının yıkılması sonucu 8 kadın işçi yaralandı

19.05.2022 17:49
Aydın'da fabrika duvarının yıkılması sonucu 8 kadın işçi yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, meyve işleme fabrikasının duvarının çökmesi sonucu 8 işçi yaralandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde, meyve işleme fabrikasının duvarının çökmesi sonucu 8 işçi yaralandı.

Serdaroğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Tesisin ürün paketleme bölümünde çalışan 8 kadın işçi, üzerlerine devrilen briketin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçiler, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelerde tedavi altına alındı.

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Aydın'da bir fabrikanın duvarı yıkıldı: 8 yaralı Aydın'da bir fabrikanın duvarı yıkıldı: 8 yaralı
Kaynak: AA

Aydın, işçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da fabrika duvarının yıkılması sonucu 8 kadın işçi yaralandı - Son Dakika


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