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Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı - Son Dakika

Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı

23.10.2021 12:30

Aydın'ın Nazilli ilçesinde husumetli iki grup arasında çatışma çıktı. Olaya müdahale esnasında C.K. isimli şüpheli, polisin belinden silahı alarak etrafa ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği polis memuru H.G. kolundan, şüphelilerden T.Y. ise ayağından vuruldu.

Nazilli'deki bir restorana eğlenmeye giden grup ile işletme arasında hesap yüzünden tartışma çıktı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar Nazilli Devlet Hastanesi Acil Giriş önünde karşılaşınca sözlü tartışmanın ardından kavga çıktı.

POLİSİN BELİNDEN SİLAHI ALDI

Polis ekipleri tarafları ayırmak için büyük çaba sarf ederken, C.K. isimli şüpheli, polisin belinden silahı alarak ateş etmeye başladı. Çıkan kurşunlardan polis memuru H.G. kolundan, şüphelilerden T.Y. ise ayağından vuruldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi kavgayı ayırırken, şüphelileri gözaltına aldı.

KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de iki tarafın kavgaya tutuşması ve polislerin kavgayı ayırmaya çalışması ve şüpheli C.K.'nın polisin silahını alarak ateş ederek hastane içine girmesi yer alıyor.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden beşi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüphelilerden beşi ise tutuklandı. Olaydan sonra kaçan bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İşte o ana ilişkin kareler;

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı - Son Dakika


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