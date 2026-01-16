Aydın'da İki Hapis Cezaevi Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Aydın'da İki Hapis Cezaevi Şahıs Yakalandı

Aydın'da İki Hapis Cezaevi Şahıs Yakalandı
16.01.2026 22:27
Aydın'da Jandarma, 5 yıl hapis cezası bulunan M.A. ve Y.A.'yı yakaladı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ve Köşk ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlanması için çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Efeler ilçesi mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (23) isimli şahıs yakalandı.

Öte yandan Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince de Köşk ilçesi mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hakkında 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (26) isimli şahıs jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Aydın'da İki Hapis Cezaevi Şahıs Yakalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Aydın'da İki Hapis Cezaevi Şahıs Yakalandı - Son Dakika
