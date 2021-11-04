Aydın'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan S.K. ile F.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin yanlarındaki kazma, kürek ve dedektöre el konuldu.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, S.K. (28) ve F.Ö'yü (42) derinliği 3 metre olan tünelde suçüstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Gaffarlar, Mersinbeleni ve Akmescit mahallelerinin kesiştiği Amyzon Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

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