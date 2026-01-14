Aydın'da Kreşte Şiddet İddiaları: 6 Kişiye Dava Açıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir kreş ve gündüz bakımevinde 2-3 yaş grubundaki çocuklara yönelik psikolojik ve fiziksel şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında 3'ü öğretmen olmak üzere toplam 6 kişi hakkında dava açıldı.

Cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sınıf öğretmenleri A.Ç. ile çocuk bakıcısı B.G.'nin görevleri sırasında sorumlulukları altındaki çocuklara sistematik biçimde şiddet uyguladıkları, bu eylemlerin disiplin sınırlarını açıkça aştığı ifade edildi. İki öğretmenin 'çocuğa karşı eziyet' suçundan yargılanmaları talep edildi. İddianamede ayrıca, kreşin sahibi B.İ.Y., kurum müdürü A.Y., müdür yardımcısı ve psikolog B.T.M. ile hareket koordinasyon ve jimnastik öğretmeni C.Y.'nin, yaşananlara tanık olmalarına ya da velilerden gelen bildirimlerle durumdan haberdar edilmelerine rağmen yetkili mercilere ihbarda bulunmadıkları kaydedildi. Bu isimler hakkında ise 'suçu bildirmeme' suçundan dava açıldı.

2024 yılı Mart ayında ailelerin çocuklarında gözlemledikleri davranış değişiklikleriyle gün yüzüne çıkan ve ailelerin pedagog eşliğinde çocuklarıyla yaptığı görüşmelerde, kreşte görevli personelin sert ve uygunsuz davranışlarda bulunduğunun anlatıldığı, bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği, kamera görüntülerinde çocukların itilerek yere düşürüldüğü, sert müdahalelere maruz kaldığı anların yer aldığı görüldü. Söz konusu görüntülerin ardından 8 çocuktan 6'sının ailesi savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce de kreş hakkında idari ve cezai işlem uyguladı. Ailelerin çocuklarını kurumdan almasının ardından kreşin eğitim faaliyetlerine son verdi.

Dosyada yer alan müşteki ifadelerinde, bazı velilerin durumu kuruma bildirdiği ancak herhangi bir önlem alınmadığı, şiddet içeren davranışların farklı tarihlerde tekrarlandığı ve süreklilik arz ettiği iddia edildi. Hazırlanan iddianamede çocukların itilmesi, yere düşürülmesi, saçlarının çekilmesi, bez değişimlerinin sınıf ortamında yapılması ve ceza duvarı benzeri uygulamalarla psikolojik baskı kurulması gibi çok sayıda eyleme yer verildi. Bu uygulamaların çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerine zarar verdiği vurgulanarak 'çocuğa karşı eziyet' suçunun işlendiği kanaatine varıldığı belirtildi.

Toplanan deliller doğrultusunda dava açılması için yeterli şüphenin oluştuğu belirtilirken, iddianame Aydın 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. - AYDIN