Aydın'da Mera Islahı ile Kaba Yem Üretimi Artıyor - Son Dakika
Aydın'da Mera Islahı ile Kaba Yem Üretimi Artıyor

22.01.2026 10:18
Aydın'da mera ıslahı için 25 bin dekar alanda 13,5 milyon TL yatırım yapıldı, 2025 hedefleri belirlendi.

Aydın'da 2025 yılında kaba yem üretiminin artırılması amacıyla 25 bin dekarı aşkın alanda mera ıslahı yapılırken, meralara toplam 13,5 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde 2025 yılında il genelinde çayır, mera ve yem bitkileri alanında yapılan çalışmalar kapsamında Aydın'ın toplam mera varlığı 22 bin 190 hektar olarak belirlendi. Kuraklığa dayanıklı yem bitkilerinin yaygınlaştırılması amacıyla Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında 1 milyon 149 bin 500 TL bütçeli sorgum sudan otu projesi uygulandı. Proje çerçevesinde 190 çiftçiye toplam 10 bin 450 kilogram tohum dağıtılarak 2 bin 240,84 dekar alanda ekim gerçekleştirildi. Germencik ilçesi Turanlar Mahallesi'nde düzenlenen tarla günü etkinliğinde ise 11,74 dekarlık alandan yaklaşık 6 ton ürün elde edilerek silaj yapımında kullanıldı.

2025 yılı boyunca İl Mera Komisyonu tarafından 24 toplantı gerçekleştirildi. Kaba yem üretiminin artırılması ve meraların sürdürülebilir yönetimi amacıyla 25 bin 258 dekar alanda, toplam 13 milyon 568 bin 671 TL bütçeli 19 adet Mera Islah ve Amenajman Projesi hayata geçirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çayır, mera ve yem bitkileri alanındaki çalışmaların üreticilerin desteklenmesi, kaba yem ihtiyacının karşılanması ve mera alanlarının korunması amacıyla 2026 yılında da artarak devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

