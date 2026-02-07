Aydın'da Öğrenciler Türk Bayrağı Oluşturdu - Son Dakika
Eğitim

Aydın'da Öğrenciler Türk Bayrağı Oluşturdu

07.02.2026 19:25
Aydın'da lise öğrencileri, bedenleriyle Türk bayrağı figürü oluşturarak İstiklal Marşı okudu.

AYDIN'da lise öğrencileri ve öğretmenler, okul bahçesinde bedenleriyle Türk bayrağı figürü oluşturup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Aydın Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 'Bayrakla Başlayan Okul, Birlikle Büyüyen Gelecek' temasıyla okul bahçesinde bedenleriyle Türk bayrağı figürü oluşturup, İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrenciler hazırladıkları koreografiyle milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. Etkinliğin, öğrencilerde milli bilinç ve vatan sevgisini pekiştirmeyi amaçladığı belirtildi. Okul yönetimi, bu tür etkinliklerle öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: DHA

Eğitim, Aydın, Son Dakika

Aydın'da Öğrenciler Türk Bayrağı Oluşturdu
