Güncel

Aydın'da Sel, Otel Müşterileri Tahliye Edildi

Aydın\'da Sel, Otel Müşterileri Tahliye Edildi
22.01.2026 18:59
Aydın'daki sel nedeniyle 600 müşteri otelden tahliye edildi, 40 cm su seviyesi mobilyaları zarar verdi.

OTELDEKİ MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

Aydın'da etkili olan sağanak yağışta Güzelçamlı Mahallesi'nde istinat duvarının yıkılması nedeniyle dere yatağından gelen sel sularının dolduğu 5 yıldızlı termal otelde konaklayan yaklaşık 600 müşteri, ekiplerce tahliye edildi. Yaklaşık 40 santimetre yüksekliğe ulaşan su seviyesi nedeniyle oteldeki mobilyalar zarar gördü. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de sel sularının etkili olduğu ilçede ziyaretlerde bulundu. Otelde de incelemelerde bulunan Başkan Günel, ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar ile esnafa geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
