Aydın\'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Salı Pazarı'nda iki esnaf arasında iddiaya göre yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Zafer Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki esnaf arasında iddiaya göre yer anlaşmazlığı dolayısıyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN