Aydın\'da Silahlı Yağma Suçlusu Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde silahlı yağma suçundan hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çlışmalar sonucunda "Silahlı Yağma" suçundan hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.O. (28) isimli şahsı Aydoğdu Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan A.O. gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN