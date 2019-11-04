Son Dakika Haberleri: Aydın'da, sosyal medyada terör propagandasına 3 tutuklama
Son Dakika Güncel Aydın'da, sosyal medyada terör propagandasına 3 tutuklama

Aydın'da, sosyal medyada terör propagandasına 3 tutuklama

6 saat önce

AYDIN'da, polis ekiplerince, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden bu yana sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 37 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Aydın'da, sosyal medyada terör propagandasına 3 tutuklama, System.String[]

AYDIN'da, polis ekiplerince, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden bu yana sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 37 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden bu yana sosyal medya üzerinde KCK/PKK/PYD/ YPG silahlı terör örgütüne yönelik propaganda yaptığı gerekçesiyle 37 kişiyi düzenlediği operasyonlarla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Ç., R.B. ve M.A.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.


Barış Pınarı Harekatı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:26 Kaynak: DHA
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