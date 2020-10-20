Aydın'da, sulama kanalında çok sayıda 'ölü balık' bulundu - Son Dakika

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, sulama kanalında çok sayıda balığın ölü bulunması üzerine inceleme başlatıldı.

Germencik ilçesine bağlı kırsal Turan Mahallesi'ndeki sulama kanalına öğle saatlerinde balık avına giden vatandaşlar, çok sayıda ölü balık ile karşılaştı. İddiaya göre, Büyük Menderes Nehri'nin beslediği sulama kanallarında suların azalması nedeniyle balıkların öldüğü ileri sürüldü. Kaymakam Ayhan Işık'ın talimatı üzerine Gıda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, balıklar ve sudan numune alarak tahlile yolladı. Balıkların ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.