Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Aydın\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
16.01.2026 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da düzenlenen operasyonda, tarihi eserler ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

AYDIN'da jandarma tarafından iki ilçede yapılan operasyonda, Roma, Bizans ve Neolitik dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında dün, il genelinde Söke ve Germencik ilçelerini kapsayan operasyon gerçekleştirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Söke ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Anadolu Mirası' adı verilen operasyonlar kapsamında planlı ve eş zamanlı faaliyetler gerçekleştirildi.

Söke ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şüpheliye ait adreste yapılan aramada; Roma ve Bizans dönemlerine ait heykeller, heykel başları, kandiller, mühürler ve sikkeler ile Neolitik döneme ait olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirildi. Tarihi eserlerin, Didyma Antik Kenti, Priene Athena Antik Kenti ve çevresindeki ören yerlerinden yasa dışı kazılarla çıkarıldığı değerlendirildi. Olayla ilgili H.İ.Y. (43) isimli şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Germencik ilçesindeki operasyonda ise R.D. (33) isimli şüphelinin aracında yapılan kontrolde, şeffaf plastik kutu içerisinde 9 tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kültür, Güncel, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı

22:58
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 02:15:36. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.