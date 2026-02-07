Aydın'da Taşkın: Tarım Alanları Suda Kaldı - Son Dakika
Aydın'da Taşkın: Tarım Alanları Suda Kaldı

07.02.2026 14:39
Aydın'da sağanak nedeniyle Menderes Nehri taştı, Köşk'teki 150 dönümlük tarım arazileri su altında kaldı.

AYDIN'da son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nde yine taşkın yaşandı. Bu defa Köşk ilçesindeki tarım alanları su altında kaldı.

Kentte son günlerde etkisini artıran yağışlar, taşkınlara yol açtı. Bölgede sağanak nedeniyle debisi yükselen Menderes Nehri taştı, Köşk ilçesine bağlı Çiftlik Koçak Çayı mevkisindeki tarım arazileri su altında kaldı. Yaklaşık 150 dönümlük buğday ve yonca ekili tarlalar zarar gördü. Bölgedeki çiftçiler arazilerinde inceleme yaptı. Bölgede yağışların aralıklarla devam etmesi beklenirken, çiftçiler yeni taşkın riskine karşı endişe duyuyor.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
