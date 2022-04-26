Aydın'da tır ile çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da tır ile çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı

26.04.2022 21:18
Aydın'da tır ile çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çine'den Aydın yönüne giden M.K'nin kullandığı 09 IH 578 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda Onur Şeker'in idaresindeki 46 ACL 103 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Türkan Lale yaralandı.

Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Lale'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Onur Şeker, Otomobil, Aydın, Lale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da tır ile çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da tır ile çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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