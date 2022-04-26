Aydın'da tır ile çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çine'den Aydın yönüne giden M.K'nin kullandığı 09 IH 578 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda Onur Şeker'in idaresindeki 46 ACL 103 plakalı tırla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde yolcu olarak bulunan Türkan Lale yaralandı.
Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Lale'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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